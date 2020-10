Maailmalõpp toob endaga kaasa „Fallout 76“ tasuta proovinädala ning hulgaliselt soodukaid 

Kõige selle tähistamiseks on Bethesda (jah, toosama stuudio, mis Microsofti poolt kalli raha eest ära osteti ) otsustanud meid kostitada erinevate kingitustega.

Üheks peamiseks on võimalus tasuta ära proovida sarja kõige viimane sissekanne, ehk võrgupõhine „Fallout 76“. Tasuta periood lõppeb 26. oktoobril ning hõlmab enda all ka peale põhiteose ilmumist ilmavalgust näinud lisapakke.

Samuti kostitatakse meid erinevate suurte soodusmüükidega, seda nii „Fallout 76“ mängusiseses poes, kui ka reaalses elus. Nii ongi erinevatel platvormidel võimalik soetada endale üsnagi soodsa hinnaga ka „Fallout 1-3“, „Fallout: New Vegas“ või „Fallout 4“ ning kõnealuste mängude lisapakid.



„Fallout 76“ on juba aastaid pidevate skandaalide keskmes olnud. Tänaseks on õnneks suuremad probleemid vaibunud ning alles on jäänud teos, mille proovimine tükki küljest ei võta. Eriti tasuta!