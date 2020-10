Varia VIDEO | ÜKS MÄNG SEKUNDIS! Need olid kõige olulisemad PlayStation 4 mängud Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:14 Jaga: M

Foto: Pixabya.com

Sony on valmis uuele konsooligeneratsioonile vastu astuma ning selle tarbeks on aeg vanaga hüvasti jätta. Üheks sammuks on sotsiaalmeediasse paisatud video, mis toob meieni PS4 olulisimad teosed.