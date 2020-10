Uudised VIDEO | Just selline hakkab välja nägema PlayStation 5 kasutajaliides Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:10 Jaga: M

Foto: Sony

Jah, kõlame katkise plaadina, ent see ei muuda asjaolu, et PlayStation 5 ilmumiseni on jäänud pisut rohkem kui kuu aega (vähem, kui elad privilegeeritud regioonides). Siiani on avaldamata jäänud nii mitmedki infokillukesi, üheks selliseks konsooli kasutajaliides.