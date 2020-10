KLÕPS! Randy Pitchford demonstreerib, millised näevad välja PlayStation 5 mängude karbid päris elus 

Meile on varasemalt demonstreeritud PS5 mängude karpi, kuid seda vaid arvutiga loodud pildina. Nüüd on aga rahuldatud nende inimeste uudishimu, kes tahavad teada, millised näevad välja plastikust karbid siis, kui need on kilesse mässitud ja kui neid hoiab käes higine mänguarendaja.