„TEINE TASE“ | Kas Eesti ärid üritavad uute Xboxide hindadega meilt nahka üle kõrvade tõmmata? 

Allan, Ragnar ja Sten räägivad sel nädalal pikalt ja laialt uuest Tähesõdade mängust. Kellele see mõeldud on ning kas see suudab ligi meelitada isegi skeptikuid? Samuti küsime, kas Xbox Series X-i ja S-i hinnad hakkavad Eestis liiga kõrged olema või paistab pilve tagant siiski ka päikesekiir. Muidugi tulevad teemadeks veel vanad Tony Hawki mängud, äsja lõppenud „Rannamaja“ ja seal tehtud tembud ning Ragnari saavutused „Overwatchis“.