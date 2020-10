SAHINAD: lekkis „GTA 6“ massiivne kaart, ent kui tõsiselt me seda võtma peaksime? 

Taaskord on põhjust „GTA 6“ teemadel rääkida, kuna internetis ringleb teose väidetav kaart. Tegelikult on kõnealune kaart juba teisel ringil (esmakordselt lekkis see 2018. aastal), ent sel korral omab kujutis rohkem detaile.

Üleval kaardi vanem versioon, all uuem ning täiustatum. Foto: Anonüümsed lekitajad

Samas tasub meenutada, et ka „Red Dead Redemption 2“ kaart lekkis tükk aega enne teose ilmumist. Kui alguses arvati, et tegemist on kellegi naljamehe pettusega, siis tegelikkuses osutus lekkinud kaart hiljem tõeseks.

Kuigi teoreetiliselt on võimalik, et Rockstar Games lähitulevikus infosulule lõpu teeb ja „GTA 6“ ametlikult välja kuulutab, on see siiski vähetõenäoline. On ju „GTA V“ niivõrd edukas, et see lastakse välja ka uue põlvkonna konsoolidel!