Analüütik ennustab: just see konsool on pühade hooajal kõige edukam 

NPD grupi Mat Piscatella eeldab, et nii Sony kui ka Microsofti mängumasinad osutuvad ääretult edukaks ning neist saavad 2020. aasta pühade kõige menukamad kingiideed, vahendab VGC . Siiski saab mõlemale firmale saatuslikuks koguste vähesus ning see avab ukse kolmanda osapoole edule.

Nintendo Switch on juba tõestanud, et Jaapani kompanii viimane konsool on mängurite seas ääretult populaarne. Piscatella usub, et uue põlvkonna masinate vähene saadavus tõukab inimesi vaatama justnimelt Switchi poole.