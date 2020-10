„GTA“ omanik ostis ära stuudio, kel samuti avatud maailmaga mängude kogemuste pagas olemas 

Nimelt on omandatud Briti arendaja Ruffian Games, kelle resümeesse kuulub 2010. aastal Xbox 360 peal ilmunud avatud maailmaga märul „Crackdown 2“. VGC vahendab, et Šotimaal Dundee linnas baseeruv stuudio liideti Rockstar Gamesi erinevate stuudiote nimekirja ning nende uueks tiitliks on Rockstar Dundee.