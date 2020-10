Uudised MITTE KÕIGE HULLEM? Esimesed eeltellimused annavad aimu, milliseks kujunevad Xbox Series X ja S hinnad Eestis Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:38 Jaga: M

Foto: Microsoft

Esimesed PlayStation 5 konsoolid on eestlastele juba maha müüdud ning seda korraliku rekordajaga. Microsofti mängumasinate fännid on aga oodanud päeva, mil nemad esimesi tellimusi teha saavad hakata. See päev on kohale jõudnud!