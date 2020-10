RÕÕMUSÕNUM! „Call of Duty: Modern Warfare“ vabastab PC-mängurite kettad pantvangist 

Konsooliomanike jaoks pole elu niivõrd masendav olnud, kuna nii PlayStation 4 kui ka Xbox One'i peal eksisteerib võimalus teatuid mängulaade (nt üksikmängukampaania) kettalt maha lasta. Arvutiomanikud on seni pidanud leppima aga asjaoluga, et mitte kuskilt järelandmisi ei tehta ning iga uuendus kasvatab mahunõuet veelgi .



Jah, nüüd on ka arvutimänguritel võimalik „Call of Duty: Modern Warfare'i“ juppideks teha ning vabastada oma kõvaketas soovimatute osakeste käest. Kuigi ka tükkideks jagatuna on „Modern Warfare“ ümbriski mahukas teos, on tegemist siiski tervitatava otsusega.