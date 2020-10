Varia Sony avaldas need kümme PS4 mängu, mida sa PlayStation 5 peal mängida ei saa! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:38 Jaga: M

Foto: Sony

Sony on avaldanud uut infot PlayStation 5 tagasiühilduvuse kohta. Hea uudis on see, et vähemalt praegu näikse kõik sujuvat plaanipäraselt. Varasemalt öeldi välja, et 99% PS4 mängudest jooksevad ka uuemal seadmel.