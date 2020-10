Uudised RAHA POLE LAHENDUS: maailma rikkaima mehe firma loodud videomäng põrus suurejooneliselt Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:43 Jaga: M

Foto: Amazon

Räägitakse, et rikkus ei tee õnnelikuks. Kuigi sellele küsimusele on raske ühest vastust leida, saame kindlasti aga öelda, et rikkus ei tee andekaks! Suurepäraseks näiteks on maailma rikkaimale mehele Jeff Bezosele kuuluva firma Amazoni videomäng „Crucible“.