„Call of Duty: Black Ops Cold War“ saab kõikidel platvormidel ühe väga olulise muudatuse 

Uudised „Call of Duty: Black Ops Cold War" saab kõikidel platvormidel ühe väga olilise muudatuse Toimetas Sten Kohlmann , täna, 19:50

Foto: Treyarch / Activision

Üksikisikuvaates tulistamismängudes on vaatevälja (ingl k field of view) suurusel üpriski oluline roll mängida. Kahjuks on selle seadistamine senimaani olnud pigem vaid PC-mängurite pärusmaa. Sel aastal ilmuv „Call of Duty“ kavatseb seda muuta.