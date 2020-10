„TEINE TASE“ | Kuidas Sten MängudeÖÖ külastajatele ruuporiga pinda käis 

Allan, Ragnar ja Sten on kolinud uude stuudiosse, et rääkida Zevakini podcastist Epp Kärsiniga, Tussisööjate (ja meie endi) tegemistest MängudeÖÖl, kraanikausi korrektsest kasutamisest ning muidugi ka videomängudest! Mida pakub „Crash Bandicoot 4“? Kas „Among Us“ on tõesti nii äge, kui internet väidab? Miks on „Mafia“ leegid nii naljakad?