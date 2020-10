VIDEO | Sony tutvustab meile lõpuks ometi ka PlayStation 5 sisemist ilu 

Värskes videos sukeldub kruvikeerajaga varustatud Jaapani härrasmees valge seadme sisemusse ning toob kõik päevavalgele. Näeme, kuidas täpselt on lahendatud Sony järgmise põlvkonna konsooli jahutus, millised on ventilaatorid, kuhu täpselt on paigutatud USB augud ning palju muud.

Lisaks selgub, et PlayStation 5 kaunid valged sihverplaadid on lihtsasti eemaldatavad. See tõenäoliselt kinnitab kauaaegseid spekulatsioone, et Sony hakkab müüma alternatiivseid plaate, mille abil enda konsooli välimust muuta.