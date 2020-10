NII KUUM ON TUNNE? Fänne hirmutavad jutud tuliseks minevast Xbox Series X-ist 

Nimelt on nii mitmedki žurnalistid kurtnud selle üle, et konsool muutub töö käigus äärmiselt kuumaks. VGC vahendab Prantsuse ajakirjaniku Ken Bogardi muljeid: „Series X on kuum, väga kuum! See ei tee üldse häält, aga see on kuradi kuum! Konsool kiirgab kuumust nagu hull! See on nagu kamina korsten. Sa saad sellega enda korterit soendada.“