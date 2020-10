Xboxi ninamees Phil Spencer annab konsoolide tulevikule hävitava hinnangu 

Novembrikuu 10. päeval poelettidele jõudev Xbox Series X suudab kasutajale pakkuda 4K resolutsiooni ning lubatakse, et ühel heal päeval suudab masin ka 8K resolutsiooni toetada. Ometigi ei näe Spencer selles tulevikku.

„8K on ambitsioonikas tehnoloogia,“ vahendab VGC mehe Wiredile antud intervjuud. „Seadmete kuvamisvõimed pole aga selle jaoks veel piisaval tasemel. Ma arvan, et oleme aastate kaugusel hetkest, mil sellest saab tööstuse standard. Kui see üldse juhtubki.“