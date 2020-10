Selle sügise üheks populaarsemaks teoseks on mäng, millest sa ei pruugi kuulnudki olla 

Hiina mängustuudio miHoYo pool arendatud „Genshin Impact“ on osutunud äärmiselt populaarseks. Tegemist on märulirollikaga, mis on saadaval nii arvutil, PlayStation 4 peal kui ka nutiseadmetel. Mis veelgi enam, seda saab mängida täiesti tasuta.

Tõenäoliselt just seetõttu saame rääkida faktist, et esimese nelja päeva jooksul peale ilmumist laeti kõnealust teost ülemaailmselt mobiilidele alla enam kui 17 miljonit korda. Analüütikud eeldavad, et säherdusest menust lähtuvalt on arendajad taskusse pistnud juba üle 50 miljoni dollari, vahendab IGN. Raha teenitakse mängusiseste tehingute kaudu.