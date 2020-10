MULJED: „Crash Bandicoot 4“ tuletab meelde, et aastaid tagasi olid videomängud tunduvalt raskemad 

Võimeid nõudvad sektsioonid muudavad vahel niigi väljakutsuvad tasemed veelgi keerulisemaks. Osaliselt on see põhjustatud nuppude asetusest. Näiteks on ühes tasemes vaja hüpata läbi olematu seina, et jõuda täpselt samamoodi hüpoteetilisele platvormile.

Kui Crash on platvormi kohale jõudnud, peab mängija vajutama nuppu, mis selle loomakesega samasse dimensiooni kisuks. Tolle tegevuse nupp asub aga kolmnurga all, mis tähendab, et sõrmede töö peab olema kas ülikiire, et jõuda X-ilt kolmnurgani, või siis tuleb tolle sektsiooni jaoks muuta käe asetust puldil. Seda on pisut keeruline seletada, ent kes kõnealuse kohani jõuab, peaks koheselt aru saama, mida silmas pean.

Mängu tasemed koonduvad erinevate maailmade alla, millest igaüks omanäoline. Nii satubki Crash kõrbesse, džunglisse, piraadilaevade keskele ja mujale! Foto: Toys for Bob / Activision

Kuigi üldiselt on Crashi (ja teiste) kontrollimine sujuv ning surmad saabuvad pigem mängija enda hooletuse tõttu, satub ette ka teistsuguseid hetki. Vahel suudavad silmad alt vedada ning veidra perspektiivi tõttu ei suudeta aeg-ajalt kauguseid õigesti hinnata. Õnneks saab hüppeid ka õhus kontrollida ning karakteri all on indikaator, mille abil teda turvalisele platvormile juhtida.

Sellest hoolimata on mäng oodatust keerulisem, seega tasub arvestada, et vähemalt esialgu võivad surmad kiirelt koguneda. Õnneks halastab valitav raskustase.

Nostalgiat otsivatel inimestel on võimalik kasutada klassikalist režiimi, mis viib mängija iga surma järel tagasi leveli algusesse, tänapäevasema versiooni austajad saavad alustada kontrollpunktist. Piisavalt surres loob mäng vahel ka uusi kontrollpunkte, et mängija igaveseks keerulise sektsiooni lõksu ei jääks.

Paar aastat varem ilmunud „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ tõestas, et inimeste huvi seeria vastu on jätkuvalt suur. Loodetavasti saadab ka järjeosa piisav edu. Foto: Toys for Bob / Activision