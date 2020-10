PIINLIK LUGU: „Call of Duty: Modern Warfare“ mahunõuded on ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri

Foto: Infinity Ward / Activision

Juulikuus rääkisime sellest, kuidas Activisioni tulistamismängude seeria „Call of Duty“ seni värskeima osa „Modern Warfare'i“ arvutiversioon nõuab enam kui 200 GB ulatuses kettaruumi . Juba toona oli tegemist jabura suurusega. Praeguseks on too number aga veelgi kerkinud.