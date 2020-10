KUS ON KOMBED? Ämblikmehe ilulõikusest põhjustatud pahameel pani fänne arendajatele ähvardusi saatma

Foto: Insomniac Games / PlayStation

Hiljuti tehti teatavaks, et kui „Marvel's Spider-Man“, üks 2018. aasta parimatest mängudest, PlayStation 5 peale jõuab, toob see kaasa ühe üpriski suure muutuse . Nimelt on välja vahetatud peategelase nägu.