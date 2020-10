SAHINAD: PlayStation 5 tegelik kettaruum on oodatust väiksem? 

Nimelt on Sony varasemalt välja öelnud, et PlayStation 5 kettaruum on 825 GB. Tegemist on veidra numbriga, ent vähemalt seni on arvatud, et 1 TB suuruselt kettalt on operatsioonisüsteem juba maha arvatud.

Nüüd aga paljastavad ResetEra foorumi kasutajad, et tegelik vaba ruum on vaid 664 GB. See tähendab, et PlayStation 5 kettale mahuks umbes kolm „Call of Duty: Modern Warfare'i“ kõikide kellade ja viledega.

Sony on siiski öelnud, et mänge saab ka osaliselt kettale laadida, s.t. et mängija saab sellele laadida vaid mitmikmängu, jättes üksikmängu kõrvale.

Xbox Series X-i lõplikuks kettaruumiks on 802 GB. Mõlema konsooli puhul on võimalik osta (kalleid) lisaseadmeid, mis mahtu suurendavad.