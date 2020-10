Blizzard lükkas ootamatult edasi „World of Warcrafti“ kauaoodatud laienduse „Shadowlands“ ilmumise 

Nimelt andis mängu arendaja Blizzard teada , et laienduse ilmumiskuupäev lükkub teadmata ajaks edasi. Algselt pidi „Shadowlands“ ilmuma 27. oktoobril, uue plaani kohaselt peaksime seda näha ja katsuda saama enne aastanumbri vahetumist.

Kuigi lisapakk on laias laastus valmis, tundsid arendajad, et nii mõnigi aspekt vajab põhjalikumat lihvimist. Stuudio sõnul on tegemist seni kõige keerukama laiendusega, mida nad eales teinud. Valmimisprotsessile viskas aga kaikaid kodaratesse pandeemia poolt põhjustatud kodus töötamise nõue.