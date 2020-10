Uudised Microsofti ja Nintendo sõprussuhe kerkis just järgmisele tasemele Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:44 Jaga: M

Foto: Microsoft / Nintendo

Nintendo populaarne kaklusmäng „Super Smash Bros. Ultimate“ on peagi saamas järjekordse uue võitleja. Taaskord on käed löödud Microsoftiga ning selle tulemusena on järgmiseks tegelaseks kompaniile kuuluva megahiti „Minecraft“ protagonist Steve.