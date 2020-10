Varia Juba nüüd avaneb esimene võimalus hääletada, millised olid sinu arvates 2020. aasta parimad mängud! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:19 Jaga: M

Foto: Kollaaž

Kätte on jõudnud oktoobrikuu ning vähemalt mõne väljaande meelest on tegemist ideaalse ajaga hakata tibusid lugema. Jah, me räägime 2020. aasta parima mängu valimisest.