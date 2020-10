TREILER | Poola mängustuudio loodab, et Keanu Reeves viib mõtted ületundide juurest eemale 

Nimelt selgus hiljuti, et varasemalt ületundidele konkreetse „ei“ öelnud stuudio saatis laiali e-kirja, milles teavitati töötajaid kohustuslikest kuuepäevastest töönädalatest . Sellega soovitakse enne teose ilmumist eemaldada kõikvõimalikud tehnilised vead.

Rängad ületunnid ehk crunch on juba pikemat aega tööstiil, millele mängutööstuses viltu vaadatakse. Pole kindel, kas just seetõttu avaldati vaid päev hiljem uhiuus treiler, ent antud järelduseni on lihtne jõuda.