IMELINE MUUTUMINE: Ämblikmees saab PlayStation 5 peal täiesti uue näo 

Üheks suurimaks ning vastuolulisemaks otsuseks on fakt, et välja vahetati Peter Parkeri nägu. Kui PS4 peal saime olla tunnistajateks John Bubniaki sihverplaadile, siis PS5 peal vaatab meile vastu Ben Jordan. Tegelase hääletoru jääb aga samaks ning ka uuel konsoolil paitab me kõrvu Yuri Lowenthal.