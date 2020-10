„TEINE TASE“ | Kas juust pannakse võileival kõige peale või võidutseb hoopiski vorst?  

Sten, Aleksandr, Ragnar ja Allan tõestavad taaskord, miks on Teine Tase arvestatav videomängupodcast Eesti taskuhäälingumaastikul, võttes luubi alla küsimuse, mis juba aastaid inimesi on piinanud. Jah, mehed teevad lõplikult selgeks, milline on juustu positsioon võileival! All, peal või äkki hoopis keskel? Lisaks tehakse juttu „Mafia: Definitive Editionist“, Xbox Series X-ist ja „Super Mario“ 3D mängude kollektsioonist!