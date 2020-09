PÕHJUS TEADA? Dr Disrespect vihjab, miks Twitch talle alalise keelu määras 

Erinevaid vandenõuteooriaid leidub internetist ohtralt . Paljud tööstuse siseringi kuuluvad inimesed väitsid, et tegemist on äärmiselt tõsise situatsiooniga ning Dr Disrespecti karjäär pole igaveseks läbi mitte ainult Twitchis, vaid ka mujal.

Praegu on mees aga striimimise juurde naasnud, tehes seda YouTube'i vahendusel . Seda, tõsi küll, kõigest tavakasutajana, mitte lepingulise meelelahutajana.

Nüüd on aga populaarne striimer vihjanud, miks ta Twitchist kinga sai. Oma ühes hiljutises ülekandes andis Dr Disrespect mõista, et keelu põhjuseks oli raha. Nimelt oli ta alles hiljuti kevadel sõlminud Amazonile kuuluva platvormiga seitsmekohalise summaga lepingu. Mehe arvates leidis Twitch aga tollele rahale parema kasutuse.

„Kujuta ette, et merevägi laseb su täiesti tühjast kohast lahti,“ sõnas Dr Disrespect, „Ja siis tuuakse sinu asemele kolm uut kadetti. Sest tead, nad ütlevad „isegi kui sellest tüübist saab Master Chief, see palgalipik on ikka tohutult suur““