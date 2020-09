SAHINAD: Selle sügise oodatuim mäng sünnib ränkade kohustuslike ületundide arvelt 

Nimelt vahendab Bloomberg , et stuudio töötajatele on saadetud e-kiri, mille sisu teavitab neid 6-päevaste töönädalate saabumisest. Ees ootavad ärevad nädalad ning kuud, sest „Cyberpunk 2077“ peab poelettidele jõudma juba 18 novembril.

Varasemalt on ületunnid olnud n-ö vabatahtlikud, ent tänu töökaaslaste survele julgevad vaid vähesed neist loobuda. Positiivseks uudiseks saab lugeda asjaolu, et eesootavad lisapäevad on tasustatud (paljud stuudiod lubavad töötajaid tasustada peale mängu ilmumist boonuste näol).

Jõhkrad ületunnid ehk crunch on juba aastakümneid mängutööstust vaevanud. Viimaste aastate jooksul on aegunud süsteem langenud aina suurema kriitikatulva ohvriks.

Pole imestada, et „Cyberpunk 2077“ lihvimiseks ületunde rakendatakse. Tegemist on massiivse mänguga ning kuigi selle põhilugu on lühem kui poolakate eelmise megahiti „The Witcher 3“ oma, tunduvad taustal töötavad mehaanikad mahukad ning keerulised. Näiteks võib mängija lõputiitriteni jõuda nii, et ei lõpeta põhilugu ära.