Varia UUE GENERATSIOONI JÕUD: Xbox Series X eemaldab lõpuks ometi aastaid „GTA IV“ painanud probleemi Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:47 Jaga: M

Foto: Rockstar

Microsofti järgmise põlvkonna mängumasin Xbox Series X on esimeste ajakirjanike kätte jõudnud ning (praegu veel siiski lõpetamata) mudeli esmamuljed on interneti üle ujutanud. Tagasiside on seni olnud positiivne!