SOHIPANDEEMIA! Tervelt 37 „CS:GO“ treenerit said petmise eest karistuse 

Üheks suurimaks on petmine. E-spordi Aususe Komisjon ESIC viis läbi uurimise, mille eesmärgiks leida üles treenerid, kes on ebaausalt ära kasutanud mängus leiduvat viga. See võimaldas neil pealtvaataja režiimis näha vastasmeeskonna tegemisi ja selle kohta enda võistlejatele infot anda.