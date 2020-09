Epic Games jagab sulle mängudele kulutamiseks 10 eurot ja selle lunastamine on imelihtne!

Foto: Psyonix / Epic Games

Mõned kuud tagasi tehti teatavaks, et ülipopulaarne rakettautode jalgpallimäng „Rocket League“ vahetab ärimudelit ning tulevikus saab igaüks seda täiesti tasuta mängida . Arvutil on teos nüüdsest saadaval vaid Epic Gamesi poes, ent „Fortnite'i“ looja on otsustanud hoopi pehmendada.