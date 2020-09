KAS UUT KONSOOLI ONGI VAJA? Järjekordne uue põlvkonna mäng võib jõuda ka vanadele seadmetele 

Möödunud nädalavahetusel toimunud Tokyo Game Show raames paljastas teose produtsent Tsuyoshi Kanda aga, et parasjagu uuritakse erinevaid võimalusi toomaks mängu ka PlayStation 4 ja Xbox One'i peale. Hetkel siiski lubadusi ei antud.

„Resident Evil 8“ peaks ilmuma millalgi 2021. aastal. Teos on otsene järg sarja seitsmendale osale ning toob tagasi nii möödunud episoodi peategelase Ethani kui ka positiivset vastukaja saanud üksikisikuvaate.



Ka teiste järgmise generatsiooni mängude puhul on selgunud, et need jõuavad ka praeguse põlvkonna seadmetele. PlayStation 5 mängud „Marvel's Spider-Man: Miles Morales“, „Horizon: Forbidden West“ ja „Sackboy: A Big Adventure“ jõuavad ka PS4 peale.