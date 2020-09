HALVAD UUDISED: selle sügise ühe oodatuima mängu fännid peavad ilmumist pisut kauem ootama 

Nimelt andis teose arendaja Larian Studios teada, et 30. septembril varajases ligipääsus (early access) meieni jõudma pidanud rollimäng lükkub nädala võrra edasi. Uueks ilmumiskuupäevaks saab 6. oktoober.

Lariani sõnul on igati okei, kui varajases ligipääsus oleval mängul on mõningaid tehnilisi probleeme, kuniks mängitavus on lõbus. Kahjuks ei ole nad veel päris sellesse punkti jõudnud ning nii üritataksegi lisanädalaga viimane lihv anda.