„TEINE TASE“ | Kas PlayStation 5 võitis just konsoolisõja? 

Ragnar, Sten ja Allan on külla kutsunud Doki Doki Luuserite Klubi podcasti Kaspari, et üheskoos sukelduda ulmelistena tunduvatesse teemadesse. Microsoft ostis röögatu summa eest ära Bethesda. PlayStation 5 hinnapoliitika on oodatust julgem. Mihkel Raua moeäri. Nele Kirsipuu OnlyFans konto. HDTaneli edu (ja ebaedu) saladused. Ananass pitsa peal. Millised on need viis videomängu, mille üksikule saarele kaasa võtaksime?