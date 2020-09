SEGADUS NIMEGA? Xbox Series X eeltellimine kergitas märgatavalt ka vana Xboxi populaarsust 

Üks võimalustest on aga lihtsalt asjaolu, et uue mängumasina tulek on inimestes mängurluse vastu huvi äratanud ning nad on otsustanud just nüüd ja praegu enda esimese konsooli soetada. Saatuse tahtel on selleks olnud Xbox One X.

Kõige humoorikam teooria väidab aga seda, et Xbox One X-i populaarsuse põhjustajaks on hangeldajate poolt üles seatud botid. Pole saladus, et mitmed kuritahtlikud ärimehed on tööle pannud programmid, mis ihaldatud seadme teiste nina eest kiirelt ära napsaks, et nood siis hiljem röögatu hinnaga teistest portaalides müüki panna. Võis aga juhtuda, et hooletu näpuka tõttu ostis uut seadet ihkav hangeldaja ära praeguse põlvkonna mudeli.



Paar olulist fakti: Xbox One X-i tootmine on lõpetatud ja see on toote lehel ka selgelt ära märgitud. Samuti tasub märkida, et Amazon uuendab enda müügiastmeid igal tunnil.