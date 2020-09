„Crash Bandicoot 4“ verivärske treiler käsib sul end mängu ilmumiseks valmis panna! 

Eesootava tähtsa päeva meeldetuletuseks avaldati uus treiler, mis peaks iga seeria fänni ootusärevaks muutma. Viimast korda tutvustatakse uusi ja vanu tegelasi, erinevaid tasemeid ja mitmekülgseid võimeid. Kõike seda saadab The Chemical Brothersi rütmikas muusikapala „Go“.

„Crash Bandicoot 4: It's About Time“ jõuab PlayStation 4 ja Xbox One'i peale 2. oktoobril. Kes nii kaua oodata ei jõua, võib mängu digitaalse versiooni juba täna eeltellida. Just nii saab kohese ligipääsu teose demoversioonile.