„The Elder Scrolls 6“ ainult Xboxil? Kus hakkavad Bethesda mängud ilmuma tulevikus 

PlayStation 5 peatsed omanikud ( ka eestlased, kes veerand tunniga adekvaatse hinnaga eeltellimuse sooritasid ) võivad kergendatult hingata. Xboxi ninamees Phil Spencer avaldas Bloombergile , et kõnealused teosed ilmuvad plaanipäraselt. See muidugi ei välista, et mängud kunagi hiljem teistele platvormidele jõuda ei võiks.

Kindel on aga see, et kõik tulevased Bethesda (ja teiste stuudiote) mängud jõuavad kohe esimesel päeval Xbox Game Pass teenusesse. Nende hulka kuulub ka eesootav kosmoserollikas „Starfield“, mille kohta sahistatakse, et alles hiljuti oli Sony huvitatud maksma ajalise eksklusiivsuse eest.