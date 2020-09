MULJED: „Spelunky 2“ on keeruline, ebaaus, vihale ajav ning absoluutselt fantastiline!  

Kuigi mul polnud esialgu mingitki plaani „Spelunky 2-ga“ tutvust teha, olid saatusel teised plaanid ning mängu kood potsatas mu postkasti. Mõtlesin ,et vähemalt viisakusest võiks ju sellele mõned minutid pühendada. Praeguseks on minutitest saanud mitmed tunnid ning võin teile lubada, et neid lisandub veelgi.

Alustame algusest. Tegemist on 2D platvormikaga, kus kehastud koopauurijaks ning sinu eesmärgiks saab erinevate koobaste avastamine, varanduse kogumine ja muidugi ellujäämine. Surm on nimelt lihtne tulema, kuna ohud varitsevad igal sammul.

Foto: BlitWorks, Mossmouth

Nahkhiired, kõndivad luukered, pärismaalased, koopainimesed, noolelõksud, ämblikud, maod. Nimekiri erinevatest asjadest, mis kõik su elu sõrmenipsuga lõpetada võivad, näib lõputuna. Õnneks on tegelasel taskus paar lisaelu ning kui sa ei satu just kõige õnnetuma situatsiooni otsa, kus sind tabavad nii lõksude nooled kui ka plahvatavad pommid, saad veel ühe võimaluse lõpuni jõuda. Noidsamu õnnetuid situatsioone kohtad siiski üpriski tihti.

Kuigi üks niinimetatud „jooks“ ehk katse teose viimasesse tasemesse jõuda võib venida pikemaks, on üksikute levelite läbimine vaid minutite kui mitte sekundite küsimus. Tegelane liigub krapsakalt, vastaste tõrjumine piitsa abil on kiire ning surma saabudes on vaja vaid ühte kärmet nupuvajutust, et tagasi algusesse minna. Hasart järgmise korraga kaugemala jõuda tekib kähku.