PIINLIK LUGU: arendaja väidab, et eemaldas juba ilmunud mängust üle 1000 vea 

Nimelt teavitati Twitteris, et värskeim teosesse jõudnud uuendus eemaldab sellest üle 1000 vea. Muidugi on tore teada, et mängu looja Crystal Dynamics pole enda maimukest unustanud. Samas tekib aga küsimus, kuidas säärane katkine ja niivõrd arvukate probleemide käes vaevlev teos üldse ilmuda sai?

„Marvel's Avengers“ on üles ehitatud „mäng kui teenus“ mudeli järgi, s.t. et stuudio kavatseb seda veel tulevate aastate jooksul aktiivselt edasi arendada ja toetada. Teosesse lisatakse aeg-ajalt uusi tegelasi, kaarte ja mängulaade. Üheks peagi mängu jõudvaks karakteriks on muuhulgas Ämblikmees, kes on saadaval vaid PlayStationi konsoolidel.