Varia HOIATUS: su praegune telekalaud jääb uue Xboxi ja PlayStation 5 jaoks liiga väikseks! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:32 Jaga: M

Foto: Pixabay.com

Novembrini ja uute konsoolide ilmumiseni on jäänud veel pisut aega. Seda tuleks ära kasutada, et välja valida uus elutoamööbel. Seda eelkõige fakti tõttu, et nii Xbox Series X kui ka PlayStation 5 võtavad üllatavalt palju ruumi.