„Cyberpunk 2077“ süsteeminõuded on su arvuti vastu üllatavalt lahked 

Foto: CD Projekt RED

Pole kahtlustki, et üks selle aasta oodatuimaid videomänge on Poola stuudio CD Projekt RED-i järjekordne eepiline rollikas „ Cyberpunk 2077 “. Juba novembrikuus meieni jõudev teos näeb välja niivõrd kaunis ja detailne, et võiks uskuda, justkui hakkaks see PC omanikele ulmelisi nõudeid tegema. Reaalsus on aga hoopiski teistsugune.