100 GB SUURUNE MURE: Kas uus konsooligeneratsioon ei lahendagi mängude mahuprobleeme? 

Kui varasemalt püsis lootus, et uue põlvkonna konsoolidega suudetakse kõnealusele murele mingi mõistlik lahendus leida, siis tundub, et peame veel pisut ootama. Nimelt avaldati PlayStation 5 esimeste mängude mahud ning need on muret tekitavad.

Samal teemal Uudised „TEINE TASE“ | Me ennustasime PlayStation 5 hinna õigesti! Fantaasiarollikas „Demon's Souls“ nõuab minimaalselt 66 GB jagu kettaruumi, seiklusmärul „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ aga vähemalt 50 GB. Kui viimase puhul rääkida ka 2018. aasta „Marvel’s Spider-Mani“ sisaldavast „Ultimate Launch Edition“ versioonist, kulub Ämblikmehe alla vähemalt 105 GB.

PlayStation 5 omab 825 GB suurust kõvaketast. Kui laadida sellele nii „Demon's Souls“ kui ka „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Launch Edition“, on hõivatud juba 20% kettaruumist. Lisaks tasub arvestada, et üks kahest PlayStation 5 konsoolist ei oma plaadilugejat ning mängude mängimiseks peab need kohe kindlasti kettale panema.

Õnneks pole kõik mustades toonides. Sony on lubanud, et paljusid PlayStation 5 mänge on võimalik n-ö poolitada. See tähendab, et kui teos omab nii üksikmängijale mõeldud osa kui ka mitmikmängu, on võimalik üks neist kahest hiljem kettalt kustutada ning jätta alles vaid soovitav osa.

Digitaalseid mänge jooksutava seadme toob turule ka Microsoft. Kompanii sõnul võtavad mängud Xbox Series S-i peal umbes 30% võrra vähem ruumi kui tunduvalt võimsamal Xbox Series X-il. Siiski lisati, et lõplik otsus jääb arendajate kätesse.