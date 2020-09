Epic Games jagab ära kolm tasuta teost, üheks neist Ubisoft hittmäng 

„Watch Dogs 2“ nägi ilmavalgust 2016. aasta novembris ning seda on tänaseks müüdud üle 10 miljoni koopia. Kui oled üks neist, kes eelmainitud miljonite hulka ei kuulu, on põhjust rõõmustada! Nüüd ei pea sa selle eest sentigi välja käima.

Teisteks mängudeks on haldusmäng „Football Manager 2020“, kus mängija eesmärgiks enda jalgpalliklubi tippu viia. Sel korral aga mitte platsil palli kõksides, vaid tervet klubi hallates. Viimasena pakutakse meile seiklusplatvormerit „Stick It To The Man“.