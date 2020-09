POLE PAHA! Just nii palju hakkab PlayStation 5 maksma Eestis 

Nüüd on selgunud ka see, kui palju hakatakse mängumasinate eest küsima kodumaal. Õnneks on uudised positiivsed. Nimelt avaldas Euronics, et odavama konsooli hinnaks saab 429,99 €, kallima masina eest küsitakse 529,99 €. Esialgu on kodumaal saadaval vaid plaadilugejaga versioon.

Samuti on avatud eeltellimused, ent tuleb arvestada, et konsoolide kogused on piiratud. Kehtib vana hea kuldne reegel: kes ees, see mees!

Keda hirmutas hiljutine uudis mänguhindade tõusust, see ehk leiab lohutust asjaolust, et vähemalt Euronicis kehtib mängudel eeltellides 10% suurune soodustus. See tähendab, et tavahind 79,99 € kahaneb 71, 99 € peale.

Lisaks konsoolile jõudsid eeltellimise ka lisaseadmed: DualSense pult (69,99 €), PS5 HD kaamera (59,99 €), laadija pultidele (29,99 €), peakomplekt Sony 3D Pulse Wireless(99,99 €) ja Sony Media remote (29,9 €).