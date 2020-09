Uudised KUIDAS PALUN? Nintendo saatis manalateele ühe oma populaarseima mängumasina Toimetas Sten Kohlmann , täna, 13:57 Jaga: M

Foto: Pixabay.com

Nintendo lõpetas enda ülipopulaarse mängukonsooli tootmise. Kompanii kodulehelt selgus, et manalateele on saadetud (loe: tootmine on lõpetatud) kõik 3DS-i mudelid.