SONY NÄITAB HAMBAID: odavam PlayStation 5 maksab vähem kui 400 eurot! 

Meid ootasid ees head uudised. Nimelt selgus, et odavam, ilma plaadilugejata masina soovitatav letihind on vaid 399 €. Kallim versioon, mis omab ka blu-ray seadet, hakkab maksma 100 euro võrra rohkem ehk 499 €. See asetab PlayStation 5 samale pulgale, millel on ka Xbox Series X.