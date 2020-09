Video VIDEO | Kuidas saab Nintendo hübriidkonsool hakkama Eesti mängu „Death and Taxes“ jooksutamisega? Level1.ee , täna, 14:20 Jaga: M

Foto: Level1.ee

Eestis loodud videomäng „Death and Taxes“ on lõpuks ometi jõudnud ka Nintendo Switchile. Seni on esimest korda veebruarikuus ilmunud teos olnud saadaval vaid arvutil. Viskasime uusimale versioonile pilgu peale.