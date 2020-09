JABUR? Energiajoogi bränd sundis Ubisofti muutma mängunime, sest see „oleks tekitanud segadust“ 

Nimelt jõudsid avalikkuseni ametlikud dokumendid, milles selgub, et Ubisofti mängu nimevahetuse taga seisab energiajoogi bränd Monster Energy. Nende sõnul tekitaks nimi „Gods and Monsters“ mängumaailmas liialt segadust, kuna Monster Energy on seotud mitmete teostega.

Suurimaks näiteks motokrossimäng „Monster Energy Supercross: The Official Video Game“. Samuti on nad suured e-spordi toetajad, ka on nad esindatud erinevates teostest mängusiseste reklaamidega.